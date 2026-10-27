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Мощный торнадо обрушился на регион О’Хиггинс в Чили

Происшествия

Мощный торнадо обрушился на чилийский регион О’Хиггинс, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что порывы ветра достигают 179–218 километров в час.

Зафиксированы сильные повреждения инфраструктуры, в том числе школы — крышу снесло, а спортзал разрушен.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Исайяс» в американских штатах Флорида и Алабама увеличилось до четырех.

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