Российские туристы застряли в средневековой крепости в Турции

Отмечается, что они отправились на экскурсию в замок XIII века и заблудились там.



Их окружали скалы. Туристы не смогли спуститься в темноте и вызвали спасателей. Им помогли выбраться. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Ранее на Сицилии 24-летний турист из России покинул семейную яхту и устроил драку с итальянскими правоохранителями.

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