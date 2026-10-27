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ВСУ начали маскировать мины еловыми ветками

Спецоперация

Вооруженные силы Украины начали маскировать противопехотные мины еловыми ветками, сообщает ТАСС.

«Очередная маскировка противопехотных мин со стороны противника — еловые ветки. Очень правдоподобно выглядит, нужно быть предельно осторожными», — рассказали в силовых структурах.

Отмечается, что мощность маскируемых мин достаточно высокая. Подрыв на такой взрывчатке может легко привести к гибели.

Ранее сообщалось, что ответственность за нанесение ударов вглубь территории России несет закрытое формирование в составе Вооруженных сил Украины под названием «Кайрос».

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