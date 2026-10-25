Ответственность за нанесение ударов вглубь территории России несет закрытое формирование в составе Вооруженных сил Украины под названием «Кайрос». Изначально оно действовало как отдельный батальон, однако впоследствии его переформировали в 7-й отдельный центр сил беспилотных систем, сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Утверждается, что на счету данной структуры числится серия масштабных налетов на отдаленные российские регионы. Боевики применяли дроны и крылатые ракеты.

В свою очередь, журнал The Atlantic со ссылкой на источник в американском разведывательном сообществе указывал на ключевую роль ЦРУ в передаче украинской стороне координат и разведданных. Они нужны для осуществления подобных операций.

Кроме того, в материалах западных изданий отмечалось, что в июле президент Украины Владимир Зеленский обращался к американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой расширить функционал спутниковой сети Starlink для координации дальних атак. На это американский лидер обещал изучить вопрос без четких заверений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вероятное предоставление данных системы Starlink для ударов по российской территории пагубным и опрометчивым решением.

Глава российского государства Владимир Путин ранее подчеркивал, что попытки Киева атаковать объекты внутри РФ нацелены на мирную инфраструктуру ради демонстрации мнимых успехов западным спонсорам. Президент также заявлял, что ответные российские действия носят куда более мощный, ощутимый и разрушительный характер, приводя к тяжелым последствиям для украинской стороны.

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