Росавиация: аэропорт Внуково возобновил прием и выпуск самолетов

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В московском аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«… сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ночью аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Это было связано с установлением временных ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

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