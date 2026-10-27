Росавиация: аэропорт Внуково возобновил прием и выпуск самолетов
В московском аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«… сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ночью аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Это было связано с установлением временных ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
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