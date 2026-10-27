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Трамп выступил на митинге в поддержку республиканцев с охрипшим голосом

Американский президент Дональд Трамп вышел к сторонникам на митинге в штате Миссисипи с охрипшим голосом, сообщает РИА Новости .

«Никто раньше не участвовал в таких кампаниях перед промежуточными выборами, как я», — сказал он.

Отмечается, что президент США разговаривал со сторонниками в Миссисипи заметно охрипшим голосом, его тембр был ниже привычного.

Ранее сообщалось, что перед промежуточными выборами демократы разрабатывают меры против расширения президентской власти при Дональде Трампе.

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