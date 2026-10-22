Демократы США готовят законопроекты об ограничении полномочий президента
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Перед промежуточными выборами демократы разрабатывают меры против расширения президентской власти при Дональде Трампе. Их планы прокомментировал доктор юридических наук Юрий Жданов, сообщает «Сайт MK.Ru».
По его словам, The Washington Post описала инициативы по ограничению чрезвычайных полномочий президента и защите независимости Министерства юстиции. Демократы Сьюзан Делбене и Дон Бейер внесли законопроект, запрещающий вводить пошлины под предлогом чрезвычайного положения без согласия Конгресса.
Конгрессмен Джейми Раскин предложил запретить президенту принимать платежи от иностранных правительств без одобрения Конгресса и ввести публичную проверку реконструкции Белого дома. Другие инициативы касаются этических норм и защиты госслужащих от массовых увольнений.
В Белом доме настаивают на законности действий президента. Представитель консервативной организации Heritage Action Тиффани Джастис заявила: «Президент Трамп использует свою власть так, как это делали демократы в прошлом».
Жданов отметил, что часть предложений может быть направлена на мобилизацию избирателей. Демократы не знают, когда получат поддержку для их принятия. Опрос Pew 2025 года показал, что 78% американцев обеспокоены расширением президентской власти.
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