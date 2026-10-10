В США число жертв урагана «Исайяс» увеличилось до четырех
Число жертв урагана «Исайяс» в американских штатах Флорида и Алабама увеличилось до четырех, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о двух погибших.
«В первом случае дерево пробило крышу дома и, к сожалению, погибла женщина… Второй случай связан с отравлением угарным газом», — рассказал шериф расположенного во Флориде округа Эскамбия Чип Симмонс.
Основной удар стихии пришелся на северо-запад Флориды. Эпицентром разрушений стал курортный город Дестин. Порывы устойчивого ветра там достигали 169 км/ч, сопровождаясь интенсивными ливнями.
В округе Окалуса из-за риска масштабных затоплений объявили чрезвычайное предупреждение о внезапном наводнении. Людей из наиболее опасных прибрежных зон эвакуировали.
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