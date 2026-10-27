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Во Владивостоке сиделка избивала и оскорбляла пожилую женщину

Происшествия

Сиделка избивала и оскорбляла пожилую женщину во Владивостоке. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

В полицию сообщил 38-летний сын пострадавшей. Сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения.

В итоге 64-летняя подозреваемая была задержана.

Ранее в Стерлитамаке задержали сиделку, которую обвиняют в смертельном избиении 72-летней женщины.

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