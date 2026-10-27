USD
Доллар США
80,53
0.05 %
EUR
Евро
90,10
0.00 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.00 %
TRY
Турецкая Лира
16,20
-0.17 %

Аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию

Транспорт

Московский аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с установлением временных ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого возможны корректировки в графике рейсов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.