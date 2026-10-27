Зачем он превращает вас в мем? Названы скрытые причины поведения в паре

Публикация личных историй и обидных шуток о второй половине ради реакции подписчиков может подрывать доверие в паре. Особенно если один партнер неоднократно просит прекратить подобные публикации, а другой продолжает высмеивать его. Об этом РИАМО рассказала экзистенциальный психолог, коуч ICF PCC Елена Пахомова.

«В личном разговоре мы можем посмеяться над собой, рассказать о неловкой ситуации или признаться в своей тайной слабости. Но, когда партнер выносит это на публику без нашего согласия, это насильственный выход из зоны безопасности. То, что было частью близости, интимности, становится материалом для чужого развлечения», — объяснила Пахомова.

У людей может быть разное отношение к юмору. Для одного подшучивать над окружающими — привычный способ общения, а для другого оказаться объектом насмешек, особенно публичных, — серьезное испытание.

Когда шутки становятся неуважением

Главный критерий — реакция человека на чувства партнера. Если обоим смешно и комфортно, юмор может укреплять отношения. Но если один регулярно просит не публиковать определенные истории, а второй игнорирует просьбы, дело уже не в чувстве юмора.

«За постоянным публичным троллингом скрывается то, о чем человек не умеет или не решается сказать прямо. Например, накопившееся раздражение, претензии, ревность или недовольство отношениями. В интернете проще превратить неприятное чувство в мем, получить поддержку аудитории и избежать сложного разговора», — рассказала психолог.

Пахомова посоветовала обратить внимание на то, как партнер реагирует на прямую просьбу прекратить обидные шутки. Готовность выслушать и найти компромисс оставляет возможность договориться. Если же человек высмеивает саму обиду и отвечает: «Это же просто шутка! Ты что, не понял?!» — стоит обсудить уважение к личным границам.

Как договориться, если партнер постоянно шутит

По мнению психолога, требовать полного отказа от юмора не нужно. Лучше обозначить конкретные темы, которые нельзя выносить на публику.

«Мне нормально, что ты публикуешь мемы. Но мне неприятно, когда ты рассказываешь личные истории обо мне без разрешения. Я не хочу, чтобы наши интимные моменты становились публичным контентом», — привела пример разговора Пахомова.

При этом эксперт призвала не ждать мгновенных изменений: человеку, привыкшему к определенному стилю юмора, может потребоваться время, чтобы перестроиться.

«Юмор может помогать переживать трудности, снимать излишнюю серьезность и сближать людей. Но если один постоянно оказывается объектом насмешек другого, стоит задуматься, кому на самом деле адресована эта шутка и какой ценой она приносит удовольствие», — заключила Пахомова.

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