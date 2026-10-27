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Человек погиб при атаке дронов ВСУ на автобус в Запорожской области

В районе города Приморска украинский беспилотник напал на пассажирский автобус, следовавший из Симферополя в Москву, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, во время атаки БПЛА в автобусе находился 31 человек, один погиб.

Как добавил глава региона, все пострадавшие доставлены в больницу. Для пассажиров, которым не понадобилась госпитализация, организовали питание и размещение.

«Нахожусь на прямой связи с оперативными службами», — заключил Балицкий.

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