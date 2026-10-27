Они притаились на дне: чем опасны лужи для маленьких детей

Лужи могут таить в себе массу опасных инфекций, бактерий и паразитов, ребенок может случайно глотнуть грязной воды, сообщила РИАМО врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Эльвира Зиганшина.

Детские осенние забавы с беготней и прыганием по лужам опасны не только простудой и связанными с этим инфекциями. Всегда есть риск, что ребенок случайно глотнет грязной воды или будет мочить там руки. Зиганшина добавляет, что на дне луж может оказаться битое стекло, гвозди, камни и прочее.

«Высока вероятность заражения такими инфекциями, как смертельно опасные столбняк, гнойные воспаления кожи — стафилококки и стрептококки, лептоспироз – тоже опасная инфекция, передающиеся через микротравмы кожи, бактерии от грызунов, кошек, собак. Если так случилось — немедленно промойте рану чистой водой, обработайте антисептиком и езжайте на прием к травматологу в клинику», — сказала Зиганшина.

Врач добавила, что, если ребенок случайно глотнул грязной воды из лужи, то есть высокая опасность заражения кишечными инфекциями, паразитами, вирусами. Кроме того, в грязной воде могут оказаться остатки бензина, машинного масла, реагентов.

Стоит не забывать, что в лужах могут быть паразиты, которые попадают в них фекалиями птиц, собак, кошек: тениаринхоз, он же бычий цепень, тениоз - свиной цепень, описторхоз и трематодозы. Врач отметила, что опасные кишечные инфекции — сальмонеллез, шигеллез вызывают сильную рвоту, диарею и боли в животе.

«При проглатывании грязной воды — умойте ребенка, прополоскайте ему рот водой, желательно в самое ближайшее время дать энтеросорбент. Очень важно соблюдать достаточный питьевой режим и при появлении симптомов кишечной инфекции нужно вызвать врача на дом и сообщить о ситуации», — добавила Зиганшина.

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