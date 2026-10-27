Октябрь в Москве может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что этот октябрь станет одним из самых теплых октябрей в Москве за всю историю наблюдений метеостанции ВДНХ, которые ведутся с 1948 года, пишет ТАСС .

«Октябрь у нас, видимо, станет, если не самым теплым, то одним из самых теплых месяцев в Москве», — отметила она.

На это повлияет сочетание особенностей климата города и общего изменения климата. Однако окончательный статус октября в историческом ряду будет ясен после подсчета среднемесячной температуры.

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