Судимый отец увез дочь из Екатеринбурга, насиловал и снимал на видео

15-летняя школьница с Уралмаша стала жертвой своего судимого отца. Он увез ее из Екатеринбурга в Краснодарский край и несколько месяцев насиловал, снимая все на видео, сообщает E1.ru .

Как рассказал осведомленный источник, маму девочки до этого пытались ограничить в родительских правах через суд за пьянство и маргинальный образ жизни. Отчим бил подростка. Школьницу хотела взять к себе бабушка, но органы опеки и суд решили, что приоритет имеет родной отец, хотя мужчина был судим за преступления против личности.

Девочку передали отцу этим летом. А уже осенью мужчина стал насиловать ребенка орально и анально, снимая все это на телефон.

Пострадавшая сама пришла в полицию и рассказала обо всем. В декабре насильника задержали.

Злоумышленник уже успел удалить видео с телефона, но их удалось восстановить с помощью технических средств. Отца девочки арестовали. По данному факту возбуждено сразу несколько уголовных дел.

