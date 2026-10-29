ФСБ: украинские спецслужбы вербовали российских подростков в чате знакомств

Украинские спецслужбы используют чат-бот «Дайвинчик/Lео» мессенджера Telegram для вербовки российских подростков. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сообщает ТАСС .

В августе — сентябре 2026 года в различных областях РФ были задержаны восемь несовершеннолетних и два совершеннолетних гражданина России, которые планировали или совершили поджоги по заданию украинской стороны.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы через чат-бот вступали в контакт с российскими пользователями, просили их прислать свою геолокацию и пройти по фишинговым ссылкам. Затем подросткам угрожали и склоняли их к совершению поджогов. Несовершеннолетние становились фигурантами уголовных дел по статьям о теракте, покушении на теракт или умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В том числе сейчас расследуется два уголовных дела в отношении двух школьниц из Санкт-Петербурга, которых СБУ вовлеки в противоправную деятельность через интернет-сервис знакомств. Одна подожгла автозаправку, вторая — полицейские автомобили. Обе девушки находятся под домашним арестом.

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