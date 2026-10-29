Турция пригрозила ответными мерами из-за атак на суда в Черном море

Анкара оставляет за собой право отвечать на нападения на турецкие суда в Черном море. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

Заявление было сделано после переговоров глав оборонных ведомств Турции, Болгарии и Румынии в Софии. Гюлер отметил, что Турция готова использовать все законные средства для ответа на атаки на суда с турецким флагом.

«У нас как у стран региона достаточно возможностей для применения соответствующих мер», — сказал он после встречи.

Гюлер также призвал предотвратить попадание коммерческих и гражданских судов в районы боевых действий.

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