Повсюду окружают опасности: чем плох самовыгул для собаки и окружающих

Собака не может гулять самостоятельно без человека — факт, казалось бы, неоспоримый и очевидный. Тем не менее, проблема по-прежнему остается серьезной. Особенно в частных секторах питомцы нередко находятся на самовыгуле. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО напомнил, чем это грозит.

«Даже взрослую и самую умную собаку нужно расценивать как маленького ребенка. Ни один ответственный родитель не отпустит малыша на самостоятельную прогулку. Собака в этом плане мало чем отличается. Она может быть смышленой, знать, куда ей нужно возвращаться. Но на самовыгуле вы никогда не защитите ее от всех возможных опасностей, а их множество», — предупредил Голубев.

Опасности для собаки

На первом месте угроза дорожно-транспортных происшествий. Собаки не понимают ПДД, спасти от столкновения можете только вы, держа питомца на поводке и подавая команды.

Отравления: собаки по природе любопытны, могут попробовать даже мусор, отраву, химию, которая иногда имеет сладковатый вкус. На самовыгуле питомец предоставлен самому себе и полностью погружается в исследование. Остановить его некому.

Кроме того, собаки неплохо ориентируются в пространстве, но, убежав слишком далеко, питомец рискует не найти дорогу назад. Также он просто может попасть в неприятность: провалиться в яму, колодец, угодить в ловушку. Шансы на спасение очень невелики.

Любую самую сообразительную собаку могут просто украсть для перепродажи. Особенно если питомец породистый. Подобные случаи не редки. Существуют и живодеры, которые преследуют самые жестокие цели.

На самовыгуле собака может контактировать с дикими животными: ежами, белками. Все они — возможные переносчики бешенства и других опасных заболеваний. Даже если собака привита, вакцина не гарантирует стопроцентной защиты.

Опасности для окружающих

Даже самая воспитанная собака может повести себя непредсказуемо. Особенно если чужой человек начнет махать на нее руками, кричать — питомец будет защищаться. В стрессовой ситуации инстинкты берут верх. Укусы и нападения возможны.

Существуют люди, которые испытывают страх и сильнейший дискомфорт при виде собаки без хозяина. Особенно если питомец большой. Для многих собаки без поводка ассоциируются с бродячими животными, а в породах разбираются далеко не все.

Также человек во время прогулки необходим и для того, чтобы убирать за своим питомцем. Свободный туалет на самовыгуле ведет к загрязнению среды. Кроме того, собака может перерыть чужие клумбы.

«И помните, что самовыгул запрещен или ограничен региональным законодательством (ФЗ № 498-ФЗ „Об ответственном обращении с животными“ в статье № 13 обязывает владельца контролировать питомца, а конкретные ограничения устанавливают местные правила благоустройства). За нарушение правил выгула грозит штраф, даже если питомец не причинил никакого вреда окружающим», — заключил Голубев.

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