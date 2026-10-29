Даже кипячение не поможет: почему нельзя спасать испорченную еду

Кипячение, варка или жарка не делают испорченную пищу безопасной. Даже если бактерии погибнут при высокой температуре, в продуктах могут сохраниться опасные токсины. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

«Даже при гибели бактерий во время термической обработки остаются токсины, которые они вырабатывают, — экзотоксины, то есть те, которые выделяются наружу и пропитывают пищу. Более того, они бывают достаточно термостабильными. При термической обработке они никуда не деваются», — объяснил Симаков.

Он добавил, что, отсутствие неприятного запаха или видимых признаков порчи не гарантирует безопасность продукта. Например, ватрушки и другие пирожки, пролежавшие на жаре при температуре около 30 градусов более трех-четырех часов, могут выглядеть вполне съедобными.

«Они могут и не выглядеть прокисшими, испорченными. При этом там уже может быть такого добра навалом, что на поездку в инфекционное отделение хватит», — предупредил врач.

Особенно опасно экспериментировать с мясными продуктами и консервами, если есть подозрения, что они хранились неправильно.

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