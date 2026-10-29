В Москве на городские торги выставили четыре помещения на улице Дмитрия Ульянова

На городских торгах в районе Академический доступны четыре нежилых помещения площадью от 313,5 до 334,4 квадратного метра. Объекты расположены на улице Дмитрия Ульянова. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Пуртов уточнил, что крупные нежилые помещения востребованы у предпринимателей, ведущих бизнес в сфере медицины, спорта, торговли и других.

«Подобрать объекты для различных коммерческих проектов инвесторы могут на городских торгах. Например, сейчас на открытые аукционы выставлены четыре помещения для бизнеса площадью от 313,5 до 334,4 квадратного метра. Они находятся на улице Дмитрия Ульянова, недалеко от станции „Академическая“ Калужско-Рижской и Троицкой линий метро», — отметил глава ведомства.

Он добавил, что свободное назначение объектов позволяет реализовать здесь любые бизнес-идеи — от офисов до многопрофильных клиник или фитнес-центров.

Объекты имеют отдельные входы и располагаются на первых этажах многоквартирных домов по адресам: улица Дмитрия Ульянова, дом 23, корпус 2; дом 27 и дом 27, корпус 1. Прием заявок на участие в торгах завершится 9 ноября. Сами аукционы пройдут 12 и 17 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцами недвижимости выступают столичный Департамент городского имущества и подведомственное ему казенное предприятие «Управление гражданского строительства».

Москва выставляет на торги различное имущество: земельные участки, машино-места, здания, нежилые помещения и другие объекты. Полный перечень актуальных лотов представлен на сайте torgi.mos.ru. Пользователям доступна вся необходимая информация, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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