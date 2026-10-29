Дерматит, раздражение, обострение астмы: к чему может привести ношение экошубы

Длительное ношение шуб из искусственного меха может привести к раздражению кожи, зуду и контактному дерматиту, сообщила РИАМО врач-косметолог, дерматолог, трихолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталия Ястремская.

«Синтетические волокна, такие как полиэстер, акрил или флис, обладают низкой воздухопроницаемостью. Синтетический ворс часто покрывается полимерными составами и пленками. Это буквально „запечатывает“ материал, создавая выраженный парниковый эффект», — объяснила Ястремская.

Она добавила, что из-за недостаточной вентиляции под одеждой задерживаются пот и влага. Это может приводить к раздражению и размягчению кожи, а также создавать благоприятные условия для размножения бактерий и грибков.

Дополнительную опасность представляют остаточные химические вещества, используемые при производстве, в том числе формальдегиды. Они могут вызывать аллергические реакции, а жесткие ворсинки — повреждать кожу при трении.

Чем искусственный мех опасен для дыхания

«Если для здорового человека кратковременный контакт не несет серьезной угрозы, то постоянное ношение „сыплющейся“ экошубы может вызвать раздражение дыхательных путей и спровоцировать аллергию», — предупредила специалист.

Особенно осторожными, по ее словам, следует быть людям с бронхиальной астмой, хроническим бронхитом и ХОБЛ.

Еще одна проблема — статическое электричество. Искусственный мех притягивает пыль, шерсть домашних животных и частицы других тканей, которые накапливаются возле лица и дыхательных путей. У людей с аллергией это может провоцировать обострение ринита, конъюнктивита или астмы.

Как понять, что экошуба вам не подходит

«Если после введения этого элемента в гардероб у вас появились раздражение кожи, чрезмерная потливость, слезотечение, ринит или кашель, это прямой сигнал организма», — отметила врач.

Насторожить должны и признаки низкого качества изделия: обильное выпадение ворса, постоянное накопление статического электричества и загрязнений даже после использования антистатика.

В таких случаях специалист советует отказаться от проблемной экошубы и выбрать более качественную модель или другой вариант верхней одежды.

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