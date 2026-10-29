613 дронов ВСУ летели на Московский регион ночью

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Минувшей ночью в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Данные представлены за период с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября. Большую часть БПЛА силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали на дальних подступах.

231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве.

На фоне атаки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения. Сейчас они сняты.

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