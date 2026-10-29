Московский аэропорт Внуково вновь начал работать с ограничениями

Они касаются приема и выпуска самолетов.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В течение ночи в авиагавани несколько раз вводили и снимали подобные ограничения. Ранее аэропорты Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию.

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