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Московский аэропорт Внуково вновь начал работать с ограничениями

Транспорт

В московском аэропорту Внуково вновь ввели временные ограничения к утру 29 октября, сообщает пресс-служба Росавиации.

Они касаются приема и выпуска самолетов.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В течение ночи в авиагавани несколько раз вводили и снимали подобные ограничения. Ранее аэропорты Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию.

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