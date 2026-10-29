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На подлете к Москве уничтожили еще 30 беспилотников

Спецоперация

В сторону Москвы летят беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Ликвидировано еще 30 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Сбиты 30 беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем канале в МАКС.

Сотрудники экстренных служб работают на месте приземления обломков дронов.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили более 100 БПЛА, летевших на столицу ночью.

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