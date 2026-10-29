Попытка поменяться ролями с партнером или ребенком во время семейного конфликта может не только помочь понять друг друга, но и усугубить ссору, сообщила РИАМО психотерапевтический кинезиолог, психолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Елена Шаронова.

Эксперт рассказала, что в психотерапии подобная практика используется в рамках психодрамы. Ее задача — помочь человеку выйти из привычной позиции защиты и посмотреть на конфликт глазами другого.

«Подросток может по-настоящему почувствовать, что мама кричит не потому, что она „вредная“, а потому что она устала и валится с ног. А мама, находясь в роли сына, может ощутить его эмоции: например, понять, что ему действительно нужно личное пространство», — объяснила Шаронова.

Психолог отметила, что игровой формат способен снизить напряжение, благодаря чему участникам становится проще воспринимать слова, жесты и эмоции друг друга.

Почему не стоит экспериментировать дома

«Если конфликт уже находится в острой фазе, когда есть накопленные обиды, агрессия и желание задеть друг друга, попытка поиграть в такой „театр“ гарантированно перейдет в пассивную или даже активную агрессию», — предупредила специалист.

По мнению Шароновой, проводить подобную практику следует только под руководством психолога. Специалист сможет вовремя остановить упражнение, если напряжение возрастет, а затем помочь участникам обсудить полученный опыт.

«Недостаточно просто „побыть в шкуре“ оппонента. Очень важно правильно завершить сессию: зафиксировать положительные моменты, проговорить инсайты и, что критически важно, безопасно выйти из роли», — подчеркнула эксперт.

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