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Норвегия потребовала исправить статью FT о разговоре Путина со Стуббом и Стере

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере попросил британскую газету Financial Times исправить публикацию о его совместном с президентом Финляндии Александром Стуббом звонке российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РБК со ссылкой на VG.

Глава норвежского правительства заявил, что газета выпустила материал, который не соответствует действительности. FT утверждала, что Путин якобы посвятил большую часть разговора «средневековой славянской истории».

Стере назвал эту информацию «неправдой».

«Мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда», — сказал он.

Как добавил госсекретарь канцелярии норвежского премьера Бхануджа Расиа, Финляндия обратилась в FT от имени обеих стран. Однако газета не стала вносить изменения.

Телефонный разговор Стубба, Стере и Путина состоялся 27 октября. Они обсудили украинский вопрос. По словам президента Финляндии, беседа с Путиным вышла «откровенной и содержательной».

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