Россияне смогут отдохнуть три дня подряд в начале мая 2027 года

В 2027 году православная Пасха выпадет на 2 мая. Она будет идти сразу после Первомая, который придется на субботу. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова («Единая Россия»).

Согласно Трудовому кодексу, если праздник совпадает с выходным днем, то он переносится на следующий рабочий день. То есть понедельник после Пасхи будет выходным днем благодаря празднику весны и труда.

Следовательно, в начале мая россияне будут отдыхать три дня подряд — с 1 по 3 число.

Пасха — переходящий праздник, ее дата вычисляется каждый год в соответствии с лунным календарем и варьируется от начала апреля до первых дней мая. Последний раз она выпадала именно на 2 мая в 2021 году.

Также в мае россияне будут отдыхать 8-10-го числа в честь Дня Победы.

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