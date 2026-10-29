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Сухо и до +12 градусов прогнозируется в Московском регионе в четверг

Общество

В Московском регионе 29 октября ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометров покажут плюс 10 — плюс 12 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный. Порывы составят 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура опустится до плюс 4 — плюс 6 градусов. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

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