Готовы потратить 600 тыс рублей, а мастеров нет: парадокс дачников

Восемь из десяти владельцев загородных домов и дач в течение ближайшего года собираются проводить строительные или ремонтные работы, а средний бюджет на эти цели составляет около 600 тысяч рублей, сообщили РИАМО в «Авито».

Россияне активно вкладываются в загородную недвижимость. Согласно данным «Авито», у каждого второго опрошенного (50%) есть загородный дом или дача, причем 6% пока находятся в процессе строительства — в основном это молодежь 18–24 лет. Еще 12% планируют приступить к стройке в ближайший год, чаще всего это люди 18–34 лет.

Что строят и ремонтируют

Восемь из десяти владельцев участков или домов в течение года собираются проводить определенные строительные или ремонтные работы. В список планируемых улучшений чаще всего входят базовые этапы: забор и ворота (23%), чистовая отделка (21%) и благоустройство участка (20%). Еще 18% будут заниматься утеплением дома и отделкой фасада.

Сколько готовы потратить

Средний бюджет на все необходимые изменения составляет около 600 тысяч рублей. При этом 36% планируют только мелкие косметические работы и хотят уложиться в 100 тысяч рублей. Еще 22% закладывают от 100 до 300 тысяч, 21% — от 300 до 700 тысяч. Более крупные суммы готовы потратить 12% (от 700 тысяч до 1,5 млн рублей) и 8% — еще больше.

В список покупок чаще всего входят краски, обои и декоративные покрытия (28%), а также цемент, бетон, песок и щебень (27%). Кроме того, опрошенные отмечали материалы для забора и благоустройства участка (22%), инструменты и расходники (22%), сухие строительные смеси (19%).

Покупать все это респонденты в основном планируют в специализированных строительных магазинах (44%), крупных строительных гипермаркетах (35%) или на строительных базах и оптовых складах (35%). Заказывать стройматериалы в интернет-магазинах собираются 26%, в основном это молодежь 25–34 лет.

Что мешает ремонту

Не планируют ремонтные и строительные работы на ближайший год 38% респондентов. Откладывать намерения чаще всего вынуждают непредвиденные расходы (43%) и нехватка свободного времени (35%). Еще 18% не могут найти надежных мастеров.

Те, кто уже приступил к стройке, также сталкиваются с этими проблемами: 41% жалуются на высокие цены на материалы, 25% — на нехватку времени, а 20% трудно найти подходящих подрядчиков и мастеров.

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