Disney продлила в России права на товарный знак по вселенной WALL-E

Компания Disney Enterprises продлила на 10 лет исключительные права в России на товарный знак, связанный с мультфильмом «ВАЛЛ-И» (WALL-E), который вышел в 2008 году, сообщает ТАСС .

Заявка на продление товарного знака «Disney — Pixar WALL-E» была подана несколько раз. Предыдущий срок действия истекал в октябре 2026 года.

Правообладателем указана американская Disney Enterprises. Новая дата окончания регистрации — октябрь 2036 года.

Этот товарный знак зарегистрирован по 14 классам Международной классификации товаров и услуг. Он охватывает широкий круг продукции, включая косметику и парфюмерию, электронику, ювелирные изделия, канцелярские товары, сумки, мебель, посуду, текстиль, одежду, обувь, игрушки и продукты питания. Кроме того, регистрация распространяется на образовательные и развлекательные услуги — в том числе производство и прокат фильмов и работу тематических парков.

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