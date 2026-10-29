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На подлете к Москве уничтожили еще 25 БПЛА

Спецоперация

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ночью 29 октября пытаются атаковать Москву. Сбито еще 25 вражеских дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Сбиты еще 15 БПЛА, летевших на Москву. Системой ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере МАКС.

На данный момент на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее над столицей ликвидировали еще 96 БПЛА.

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