сегодня в 03:22

На подлете к Москве уничтожили еще 25 БПЛА

«Сбиты еще 15 БПЛА, летевших на Москву. Системой ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере МАКС.

На данный момент на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее над столицей ликвидировали еще 96 БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.