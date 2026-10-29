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Силы ПВО ликвидировали еще 39 беспилотников, летевших на Москву

На Москву продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 39 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в мессенджере МАКС.

Ранее на подлете к Москве было сбито еще 57 беспилотников.

В это время столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский работают с ограничениями. Их ввели на время.

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