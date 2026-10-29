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Еще 27 беспилотников сбили на подлете к Москве

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают лететь в сторону Москвы. Сбито еще 27 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в канале Собянина в МАКС.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили 30 летевших на Москву беспилотников.

В это время столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают с ограничениями.

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