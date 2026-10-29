Трамп планирует «очень быстро» добиться завершения войны с Ираном

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

«Мне нужно покончить с войной против Ирана, и я сделаю это очень быстро. Они очень сильно пострадали, мы покончим с этим», — отметил Трамп.

Ранее Трамп сказал, что если бы возникла такая необходимость, он непременно нанес бы по Ирану еще один удар.

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