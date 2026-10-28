Девочка погибла после сильного пожара в квартире многоэтажки в Подмосковье

Девочка-подросток скончалась в больнице после сильного пожара в квартире многоэтажки в Подмосковье, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло ночью в 0:16 по адресу: деревня Сапроново, микрорайон Купелинка, дом № 9. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на 10 этаже 17-этажного дома.

При тушении пожара сотрудники МЧС спасли 5 человек, в том числе 2 детей. Позднее в больнице скончалась 16-летняя девочка. Всего из опасной зоны было эвакуировано 65 человек, из них 13 детей.

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 32 кв. м. Прибытие подразделений к месту пожара было затруднено припаркованными автомобилями во дворе ЖК.

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