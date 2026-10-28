Глава киевского режима Владимир Зеленский опасается, что лидеры США, России и Китая в случае их встречи будут обсуждать новый мировой порядок, сообщает украинское издание «Политика страны» .

Президент Украины сравнил возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в ноябре с Ялтинской конференцией. Зеленский боится, что на подобном саммите лидеры будут обсуждать перераспределение мировых сфер.

Глава киевского режима не хочет «новой Ялты».

«Очень не хочется, чтобы это была „Ялта — 2, 3, 4“, когда идет перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мыслей — что можно так перераспределить», — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас «другой мир», который отличается от мира Второй мировой войны. Ранее подобные опасения высказывала и европейская пресса.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ, США и Китай признают гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи в рамках саммита АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре.

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