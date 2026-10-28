Опубликованы жуткие фотографии с места убийства женщины и девочки в Челябинске

В Сети появились кадры из квартиры в Челябинске, где мужчина расправился с женой и падчерицей. На фото изображены тела погибших, сообщает РЕН ТВ .

Жилье на первый взгляд выглядит обычно: в кадре можно увидеть мебель, детские вещи и игрушки. Вот только квартира стала местом жуткого убийства.

Судя по кадрам, 15-летняя девочка была убита с своей кровати. В другом кадре запечатлен труп ее матери, а рядом лежат детские игрушки.

Предварительно, отец семейства застрелил жену и падчерицу из рабочего оружия. Позднее его также нашли мертвым.

В квартире в момент убийства были еще трое детей. Ребята 6 и 4 лет успели выбежать в подъезд и спастись. Еще один ребенок, которому всего 7 месяцев, остался в квартире. Он не пострадал. Подозреваемый является биологическим отцом малыша, остальные дети появились в первом браке жены.

Предварительно, убийство произошло из-за неприязненных отношений. По данным СМИ, женщина назвала супруга предателем, а он пришел в ярость и убил ее и ее 15-летнюю дочь. Подозреваемый работал в ЧОП.

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