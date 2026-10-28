Жителей Подмосковья приглашают на выставку «UtiliCon 2026»

Третья Международная выставка «UtiliCon 2026» пройдет с 10 по 13 ноября в «Крокус Экспо». К участию приглашают жителей Подмосковья, специалистов ЖКХ и городского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На выставке представят оборудование и материалы для ремонта фасадов многоквартирных домов, модернизации газовых систем, сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также технику для благоустройства.

В программу войдут тематические сессии. 10 ноября участники обсудят цифровую трансформацию ЖКХ и городского хозяйства, направленную на повышение прозрачности коммунальной инфраструктуры. Модератором выступит председатель координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Участники смогут задать вопросы экспертам, обсудить эффективные инструменты управления домами и узнать о новых стандартах взаимодействия собственников жилья с госструктурами.

13 ноября состоится пленарная сессия с участием спикеров и гостей Государственной думы. Регистрация открыта на официальном сайте utilicon.ru.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что межрегиональное сотрудничество должно быть прикладным. По его словам, важно не только обмениваться опытом, но и взаимодействовать с коллегами, получать обратную связь для совместного совершенствования стандартов содержания территорий.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.