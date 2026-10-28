«Единая Россия» готовит меры для ускорения доезда скорой помощи в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы от «Единой России» разрабатывают законодательные решения для сокращения задержек скорой помощи. Сейчас 95% экстренных вызовов в регионе обслуживают в нормативный срок, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев сообщил, что 20-минутный норматив доезда скорой помощи в Подмосковье соблюдают в 95% случаев, в среднем по России — в 86%. Депутаты от «Единой России» готовят законодательные решения для сокращения оставшихся 5% задержек и продолжают поддерживать медиков.

Каждую задержку разбирают индивидуально, учитывая пробки, сложную погоду и удаленность населенных пунктов. По итогам проверок принимают меры для предотвращения повторных случаев.

Служба ежегодно получает 70–90 новых автомобилей. По словам Голубева, все 880 машин оснащены ГЛОНАСС, а каждая из 560 бригад — планшетами для маршрутизации и кнопкой экстренного вызова правоохранительных органов. Компьютерные алгоритмы и элементы искусственного интеллекта помогают диспетчерам распределять вызовы между экстренными и неотложными бригадами. Телемедицина позволяет оперативно консультировать пациентов и принимать решения.

Модернизация здравоохранения остается направлением народной программы «Единой России». За последние годы в регионе построили более 60 медицинских учреждений и привлекли свыше 57 тыс. специалистов. Обновление первичного звена повысило качество помощи для 2 млн жителей. До конца года откроют еще 16 объектов и капитально отремонтируют 26 больниц и поликлиник.

По новой народной программе до конца 2031 года построят более 20 поликлиник и модернизируют свыше 80 зданий. В 2028 году планируют открыть Балашихинскую больницу на 1200 коек и медцентр в Мытищах на 800 коек. Также продолжат строительство сельских фельдшерско-акушерских пунктов, обновят 90% оборудования и пополнят автопарк скорой помощи современными мобильными медкомплексами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.