В Истре продолжают сносить аварийные дома

Администрация муниципального округа Истра выполнила план сноса аварийного жилья на 2026 год: с начала года демонтировали пять многоквартирных домов. Отдельно по решению суда снесли недостроенную пятиэтажку в поселке Рождествено, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе Истра ликвидируют аварийные здания по двум направлениям: в рамках программы переселения и по решениям суда. Программа переселения рассчитана до 2035 года. Всего в округе 58 многоквартирных домов признаны аварийными.

План сноса на 2026 год выполнен. В Дедовске демонтировали дома № 4 на улице Дедово и № 7 на Больничной, в деревне Исаково — дом № 101, в селе Новопетровское — дома № 13 на Советской и № 33 на Первомайской.

На прошлой неделе завершили снос дома № 107 НЭХ «Снегири» в поселке Рождествено. Пятиэтажку начали строить в советские годы для сотрудников подразделения Академии наук. После распада СССР работы остановили, здание на долгие годы осталось в аварийном состоянии.

Участок и недострой принадлежат ФГБУ «Российская академия наук». Собственник не ремонтировал и не сносил объект, поэтому в 2022 году администрация обратилась в суд. Арбитражный суд Московской области признал здание самовольной постройкой и обязал его снести. Прокуратура Московской области по обращению администрации внесла представление об устранении нарушений.

ФГБУ «РАН» выделило средства на проект и работы, после чего определили подрядчика. Здание полностью разрушено, теперь начинается вывоз строительного мусора на специализированный полигон.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.