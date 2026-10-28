«АЛИУМ» в Серпухове выпустил более 15 млн упаковок лекарств за квартал

Площадка «АЛИУМ» группы «Биннофарм Групп» в Серпухове выпустила более 15,7 млн упаковок лекарственных препаратов в III квартале 2026 года. Это на 11,6% больше, чем во II квартале, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Производственная площадка «АЛИУМ» в городском округе Серпухов по итогам III квартала 2026 года увеличила выпуск лекарств как в упаковках, так и в весовом выражении. Данные компании привели в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем производства в III квартале в весовом выражении увеличился почти на 15%, достигнув 177 тонн. Наиболее заметную динамику продемонстрировало производство капсульных препаратов. За три месяца предприятие выпустило 1,84 млн упаковок — почти втрое больше, чем во II квартале», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Выпуск отдельных муколитических средств и комбинированных препаратов для симптоматического лечения простуды и гриппа вырос более чем в шесть раз. Сопоставимую динамику показали миорелаксанты. Производство отдельных антибактериальных средств и препаратов для лечения заболеваний горла увеличилось втрое.

Выпуск одного из диуретических препаратов, применяемых в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях, вырос в 2,4 раза и превысил 1,25 млн упаковок.

«Для нас принципиально важно не только увеличивать количество выпускаемой продукции, но и обеспечивать гибкость производственных процессов, позволяющую эффективно работать с широкой номенклатурой лекарственных препаратов», — пояснил исполнительный директор площадки «Алиум» Роман Козин.

В III квартале предприятие также выпускало ряд лекарств, которые не производило в предыдущем квартале. Среди них — препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени, противогрибковые, противовирусные, обезболивающие и противовоспалительные средства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.