В Люберцах начали обустраивать освещение в мемориальном сквере

Подрядчик приступил к устройству освещения в сквере «Мемориал павшим в локальных военных конфликтах» в Люберцах. Благоустройство планируют завершить до середины ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Люберец Владимир Волков проверил ход благоустройства сквера «Мемориал павшим в локальных военных конфликтах». Общественное пространство обновляют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Специалисты завершают укладку плитки, заасфальтировали проезд, проложили кабельные линии и выполнили закладные под освещение и видеонаблюдение. Светильники и малые архитектурные формы уже доставлены на объект, в ближайшее время начнется монтаж», — отметил Владимир Волков.

Работы в сквере планируют завершить до середины ноября.

Всего в 2026 году по губернаторской программе в Люберцах благоустроят шесть общественных пространств. Для посещения уже открыты Летний парк и вторая очередь лесопарка «Лесная опушка». До конца года планируют завершить работы в Центральном парке, сквере на улице Дружбы, сквере «Мемориал павшим в локальных военных конфликтах» и на Кореневском карьере.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.