Глава Ступина проверил благоустройство двора в селе Аксиньино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 26 октября проверил благоустройство территории у домов № 1, 3 и 5 на улице Молодежной в селе Аксиньино и поручил устранить проблемы с кровлями и водостоками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выездной проверке участвовали профильные заместители главы округа, представители управляющей компании, служб благоустройства и местные жители.

Подрядчик ООО «ТСК САРМАД» обновил асфальтобетонное покрытие проездов, обустроил тротуары и площадки. На территории восстановили газоны, высадили живую изгородь из пузыреплодника и спиреи. Управляющая компания дополнительно установила скамейки и урны.

Благоустройство Аксиньина ведут с учетом пожеланий жителей. В прошлом году в селе обустроили детскую игровую площадку и одну дворовую территорию, в этом году обновили еще один двор.

«Перед выездной администрацией мы прошли, посмотрели ремонт подъездов. Всего в округе 33 подъезда отремонтировано в этом году», — отметил Сергей Мужальских.

Во время обхода глава округа проверил состояние подъездов и пообщался с жителями. Они сообщили о протечках кровель и засорении водосточных труб, требующих прочистки. Мужальских поручил управляющей компании оперативно разобраться в проблемах и принять меры для их устранения.

Профильные службы администрации взяли все обращения на контроль. Благоустройство дворов в округе продолжается.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.