В НИКИ детства помогли ребенку с интерстициальным поражением легких

Врачи НИКИ детства подобрали лечение мальчику с интерстициальным поражением легких. Почти за год терапии у ребенка прошли одышка и свистящее дыхание, обострений не было, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

До полугода мальчик рос здоровым и активным. После вирусной инфекции у него появились одышка и шумное свистящее дыхание, слышное без фонендоскопа. Ребенка трижды лечили от обструктивного бронхита: лекарства улучшали состояние, но после их отмены симптомы возвращались.

В НИКИ детства мальчику провели комплексное обследование, включая КТ легких под седацией, аллергологическую и иммунологическую диагностику. Врачи выявили интерстициальное поражение легких. Заболевание сформировалось еще во время беременности, а вирусная инфекция стала пусковым фактором его клинического проявления.

Ребенку подобрали индивидуальную ингаляционную терапию. Почти год спустя одышка и свистящее дыхание его больше не беспокоят, обострений не было. Мальчик активен, играет и исследует дом. Он остается под наблюдением врачей, которые постепенно снижают объем терапии по мере стабилизации состояния.

«Три курса лечения снимали симптомы, но не устраняли корень проблемы. Благодаря комплексному подходу нам удалось выявить редкое интерстициальное поражение легких и подобрать правильную тактику. Сегодня главное — что ребенок снова может спокойно дышать, расти и познавать мир», — отметила директор НИКИ детства Нисо Джумаевна Одинаева.

По словам директора, врачи продолжат наблюдение, чтобы закрепить результат и при необходимости скорректировать терапию. Единая тактика наблюдения и лечения в институте помогает выявлять сложные состояния на ранних этапах и добиваться устойчивой ремиссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.