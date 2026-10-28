В Коломне возводят цокольный этаж нового комплекса лицея № 4

Строители возводят образовательный комплекс со школой на 1100 учеников и детским садом на 200 воспитанников на улице Добролюбова в Коломне. Завершить работы планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новом трехэтажном здании лицея № 4 на улице Добролюбова разместятся школа и детский сад. Рабочее совещание на стройплощадке провел временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Виктор Верещагин.

Сейчас строители устраивают фундаменты, выполняют их гидроизоляцию и возводят вертикальные конструкции цокольного этажа. На объекте ежедневно работают 28 человек и восемь единиц техники, включая экскаваторы, погрузчики, манипуляторы и самосвалы.

В школе на 1100 учеников предусмотрены 44 учебных кабинета, в том числе четыре кабинета информатики, оборудованные помещения для уроков технологии у мальчиков и девочек, два спортивных зала, актовый зал и современный пищеблок.

Дошкольное отделение на 200 воспитанников рассчитано на восемь групп. Оно получит отдельный вход, музыкальный и спортивный залы. На территории комплекса обустроят спортивное ядро, стадион, игровые и прогулочные площадки для малышей.

Строительство планируют завершить в 2028 году. После этого лицей № 4 сможет принимать школьников и дошкольников в едином образовательном пространстве.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.