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El Pais: число жертв железнодорожной катастрофы в Испании достигло 64

Происшествия

Число жертв столкновения двух поездов у станции Урда в испанской провинции Толедо выросло до 64 человек, сообщает газета El Pais.

Как пишет газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча, в ж/д катастрофе пострадали около 80 человек, часть из них находятся в тяжелом состоянии. Глава Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Паче не исключил, что число жертв может увеличиться.

По данным российского посольства в Испании, обращений от граждан РФ в связи с катастрофой не поступало. Российские дипломаты держат ситуацию на контроле.

В среду утром неподалеку от Толедо один скоростной поезд врезался в хвостовую часть другого. После удара два вагона одного из составов сошли с рельсов. Одной из возможных причин катастрофы могла стать человеческая ошибка.

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