Акция «Пирог на Четвертое» пройдет в регионах ко Дню народного единства

В преддверии Дня народного единства в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации федеральной акции «Пирог на Четвертое». Участники рассказали о концепции и целях проекта, а также о механике участия для бизнеса, образовательных организаций, регионов и граждан, сообщила пресс-служба Мастерской новых медиа.

Всероссийская акция «Пирог на четвертое» проводится уже второй год в преддверии Дня народного единства — праздника, который напоминает об общих ценностях, многовековой культуре, традициях и любви к Родине.

«Мы понимаем, как важны сплоченность, взаимопомощь и внимание друг к другу. Эта инициатива — еще один повод собраться вместе, провести время с близкими и подарить друг другу тепло и заботу. Именно из таких простых искренних встреч и складывается чувство и единство сопричастности», — отметила председатель государственного Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула.

Идея акции родилась в сообществе «Мастерской новых медиа». Проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев рассказал, как зарождался проект.

«Сообщество Мастерской новых медиа культивирует в себе идею объединять людей, находить сильное и сплачивающее народ, вербализовать его через понятные ритуалы, через понятные действия. Одним из результатов такого вектора работы и стала акция „Пирог на четвертое“, — рассказал Михаил Канавцев.

Одна из механик акции — доставка пирогов на фронт и в приграничные регионы. По словам Михаила Канавцева, сейчас активисты и волонтеры реализуют это в разных регионах. К акции уже присоединились Архангельская, Воронежская, Вологодская, Курская, Нижегородская, Мурманская, Липецкая и Новосибирская области, Адыгея, Татарстан, Сахалин, Приморье и другие. Там организуются фестивали, мастер-классы, флешмобы, добавляется региональная специфика. Например, Курская область придумала свою версию — «Пирог на четвертое для бабушки».

«Потому что именно бабушки, как и дедушки, это люди, которые всегда окружали, окружают нас заботой. И очень часто они сами в этой заботе нуждаются больше нашего. Это возможность нам всем объединиться. Для Курского региона, как для территории приграничья, прифронтовой области, любое совместное действие отзывается особенно глубоко», — подчеркнул губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Нижегородская область стала первой, где к проекту присоединились коллективы промышленных предприятий.

«Первым промышленным предприятием в стране, придержавшим инициативу, стал Чкаловский электромеханический завод. У нас также пройдет особенный мастер-класс: его приведет Сергей Салют, ветеран СВО, который открыл свое гастрономическое пространство в Нижнем Новгороде», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Телеведущая Тутта Ларсен подчеркнула важность праздника и акции с точки зрения укрепления отношений не только в масштабах общества, но и внутри семей, между поколениями.

«Мне кажется, что эта акция очень важна и как педагогический опыт, для общения с детьми. Часто взрослые не знают, чем заняться вместе с детьми. А совместное кулинарное действие, оно очень здорово объединяет. Я настоятельно рекомендую всем родителям, даже с очень маленькими детьми присоединяться, мы недооцениваем их любовь к творчеству на кухне», — сказала она.

Эту мысль поддержала и Председатель Международной ассоциации консультантов по этикету и коммуникациям Анна Фокина.

«Когда вы угощаете кого-то, вы разделяете общие ценности, и хотите продолжать этот контакт. Это великолепный способ актуализировать горизонтальную связь. Эта акция может стать некой эмоциональной точкой опоры, потому что когда мы делим праздник, мы в том числе и эмоции разделяем», — сказала Фокина.

Автор проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома Российской Кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова говорила о важности живого общения в контексте праздника единства.

«Живая традиция и живое общение — вот, что важно. Мы должны возвращать живое общение в нашу жизнь. Из телефона выйдут наши дети, из телефона мы выйдем сами. Увидев эти пироги, вживую общаясь друг с другом», — пояснила Екатерина Шаповалова.

Авторы акции «Пирог на четвертое» хотят подарить празднику живую и теплую традицию, которая сможет легко войти в каждый дом, семью, коллектив, и надеются, что через несколько лет она укоренится в стране и даже странах СНГ.

Сайт проекта — пирогначетвертое.рф. Для участия в акции нужно приготовить или купить пирог, угостить близких, доставить пироги на фронт или в подшефные организации, рассказать об этом в социальных сетях с хештегом #ПирогНаЧетвертое.