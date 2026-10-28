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Для школ Люберец закупили ноутбуки, интерактивные панели и 3D-принтеры

Школы городского округа Люберцы к началу нового учебного года получили новое оборудование. В шести учреждениях модернизацию провели в рамках инициативного бюджетирования на общую сумму 27,7 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для школ Люберец закупили ноутбуки, интерактивные панели и 3D-принтеры. В лицее № 6 «Парус» города Дзержинского обновили кабинеты музыки, физики и изобразительного искусства.

Также продолжается оснащение гимназий № 16, 41 и 56 в рамках гранта главы округа объемом 15 млн рублей.

«Для цифровизации обучения приобретаются ноутбуки, интерактивные панели и инновационная голографическая система. Для развития творческой среды предусмотрена акустическая ударная установка — она станет базой для музыкальных студий и школьных мероприятий», — отметила начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Кроме того, для образовательных учреждений закупают ученические столы и стулья, а также светодиодный экран для общешкольных трансляций и презентаций.

В новом учебном году к работе приступили 45 молодых специалистов. Всего в системе образования городского округа Люберцы работают около 7 тыс. сотрудников, из них почти 3 тыс. — учителя.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.