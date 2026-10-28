Российский чиновник менял секреты гаишников на бесплатный бензин

В Нижегородской области перед судом предстанет начальник отдела Ространснадзора, обвиняемый в получении взяток топливом от местного предпринимателя-грузоперевозчика. По версии следствия, на протяжении почти 2 лет чиновник снабжал бизнесмена закрытой информацией о расположении постов ДПС и помогал его фурам избегать штрафов за нарушения. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 160 тысяч рублей, на время следствия фигурант отправлен под домашний арест, сообщает ИА «Время Н» .

Следственные органы установили, что коррупционная схема функционировала в течение 2 лет. Представитель Ространснадзора регулярно получал от коммерсанта топливо, выступавшее в качестве альтернативы денежному расчету. В обмен на это чиновник оказывал систематическое покровительство бизнесу, специализирующемуся на грузоперевозках по региону.

В обязанности госслужащего входила передача служебных данных об оперативной обстановке на дорогах: он заранее информировал предпринимателя о точных локациях постов ДПС. Это позволяло водителям компании беспрепятственно транспортировать грузы с нарушениями действующего законодательства.

В отношении сотрудника ведомства возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Оценив совокупную стоимость полученного горючего в 160 тысяч рублей, суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, следователи устанавливают возможную причастность чиновника к аналогичным эпизодам.

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