Российский чиновник менял секреты гаишников на бесплатный бензин
В Нижегородской области перед судом предстанет начальник отдела Ространснадзора, обвиняемый в получении взяток топливом от местного предпринимателя-грузоперевозчика. По версии следствия, на протяжении почти 2 лет чиновник снабжал бизнесмена закрытой информацией о расположении постов ДПС и помогал его фурам избегать штрафов за нарушения. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 160 тысяч рублей, на время следствия фигурант отправлен под домашний арест, сообщает ИА «Время Н».
Следственные органы установили, что коррупционная схема функционировала в течение 2 лет. Представитель Ространснадзора регулярно получал от коммерсанта топливо, выступавшее в качестве альтернативы денежному расчету. В обмен на это чиновник оказывал систематическое покровительство бизнесу, специализирующемуся на грузоперевозках по региону.
В обязанности госслужащего входила передача служебных данных об оперативной обстановке на дорогах: он заранее информировал предпринимателя о точных локациях постов ДПС. Это позволяло водителям компании беспрепятственно транспортировать грузы с нарушениями действующего законодательства.
В отношении сотрудника ведомства возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Оценив совокупную стоимость полученного горючего в 160 тысяч рублей, суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, следователи устанавливают возможную причастность чиновника к аналогичным эпизодам.
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