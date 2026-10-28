В Мытищах строят детский сад на 250 мест

Детский сад на 250 мест в ЖК «Страна Парковая» в Мытищах готов на 22%. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Детский сад строят на улице Комарова-Институтская с декабря 2025 года. Сейчас строители возводят монолитный каркас и выполняют каменную кладку. Ход работ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

В трехэтажном здании с подземным этажом площадью более 3,5 тыс. кв. метров разместят десять групп для детей от полутора до семи лет. Две ясельные группы займут первый этаж. Для них предусмотрены отдельные входные тамбуры и колясочные. На втором этаже расположатся младшие и средние группы, на третьем — старшие и подготовительные.

В здании оборудуют отдельные залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, кабинет логопеда-психолога и собственный пищеблок. Готовые блюда на верхние этажи будут доставлять подъемником.

На территории обустроят десять игровых и спортивных площадок. На каждой групповой площадке установят теневой навес для защиты от солнца и осадков. Игровое оборудование подберут с учетом возраста и роста детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.